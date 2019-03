Si è spento Rino Malcarne: una vita spesa per il commercio brindisino

BRINDISI – Per più di 30 anni è stato una figura di riferimento per il commercio brindisino, al quale ha dedicato gran parte della sua vita. Si è spento la scorsa notte (fra venerdì 8 e sabato 9 marzo), all’età di 87 anni, Teodoro, per tutti Rino, Malcarne, già presidente della Confcommercio e della Camera di commercio Brindisi, tuttora presieduta dal figlio Alfredo Malcarne.

La famiglia Malcarne fin dagli anni ’60 è stata molto attiva nei settori dell’intrattenimento e della balneazione. Nella zona della Sciaia realizzò “La Sciaia a Mare” e “L’Estoril”, due luoghi simbolo della “Dolce vita” brindisina dell’epoca, in cui si esibirono anche artisti di fama internazionale. Poco più avanti, sulla litoranea nord di Brindisi, la famiglia Malcarne tuttora gestisce l'omonimo lido, storico stabilimento balneare (il servizio di BrindisiReport su Lido Malcarne).

Nelle vesti di presidente della Camera di Commercio, Malcarne ha fornito supporto e assistenza ai commercianti brindisini, dando vita a una serie di iniziative per rilanciare il settore. Rino Malcare è stato anche presidente dell’Isfores, un’azienda legata alla Camera di commercio promotrice di numerosi eventi.

Da alcuni giorni era ricoverato presso l’ospedale Perrino a causa delle complicazioni di un’influenza, fino al tragico epilogo della scorsa notte. Tanti messaggi di cordoglio stanno giungendo in queste ore ai congiunti del defunto. Anche il sindaco, la giunta e il consiglio comunale di Brindisi hanno manifestato vicinanza alla famiglia.