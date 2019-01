Lutto nei vigili del fuoco: addio al caporeparto Luigi Rossini

VILLA CASTELLI – Era arrivato a pochi mesi dal traguardo della pensione. Ma un male lo ha sottratto all’affetto dei suoi cari. Luigi Rossini, caporeparto esperto dei vigili del fuoco, si è spento oggi (martedì 29 gennaio), dopo una vana lotta contro la malattia. Da oltre 35 anni serviva con abnegazione e spirito di sacrificio il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Residente a Villa Castelli, viene ricordato dai colleghi come una brava persona, riservata e allo stesso tempo piena di umanità verso il prossimo. “Era calmo e carismatico sul lavoro – racconta un collega – ci trattava tutti come dei figli”. Rossini sarebbe dovuto andare in pensione il prossimo luglio. Negli ultimi anni, purtroppo, altri lutti hanno colpito il comando provinciale dei vigili del fuoco di Brindisi.

Le esequie si svolgeranno domani (mercoledì 30 gennaio), nella sua Villa Castelli, presso la chiesa San Vincenzo dé Paoli. Il feretro muoverà da via Provinciale per Martina Franca, civico 72. Rossini lascia moglie e due figli.