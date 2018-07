Movida del sabato sera: 12 multe, una per rumori molesti: un giovane sgommava in centro

FRANCAVILLA FONTANA – Sabato sera di multe nella Città degli Imperiali, dove i carabinieri hanno identificato 46 persone, sanzionandone 12 per violazioni al Codice della strada. In un caso è stato sanzionato un giovane che sgommava in centro, al quale sono stati contestati i rumori molesti.

“L’attività è finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati contro la persona e il patrimonio nonché al controllo della circolazione stradale sulle arterie interessate da maggior traffico per prevenire e reprimere condotte di guida che mettono in pericolo l’incolumità”, spiegano dalla compagnia di Francavilla fontana.

Nel complesso, i carabinieri hanno eseguito 3 perquisizioni personali, identificato 46 persone e controllato 22 autoveicoli oltre a un esercizio pubblico. Tre delle 12 multe hanno riguardato il transito nella zona a traffico limitato, quattro sono state per guida senza cintura, una per guida senza patente, e poi per guida senza assicurazione, senza casco e una per circolazione con veicolo sottoposto a sequestro.