Sacchetto e cartoni abbandonati sul marciapiede: multa da 300 euro

BRINDISI - Continuano le multe per gli incivili da parte degli agenti in borghese del nucleo di Polizia Ambientale del comando di Polizia Locale.

Una sanzione da 300 euro è stata inflitta a un uomo che in pieno centro storico alle due del pomeriggio ha abbandonato sul marciapiede un sacchetto e due cartoni. “Come se fosse libero – si legge in una nota del Comune di Brindisi - di buttare i rifiuti che produce quando vuole e dove gli è più comodo”.

“Ci sono cittadini che osservano le regole, rispettano la città in cui vivono, lo fanno per se stessi e per gli altri. E poi ci sono quelli che credono alle scorciatoie e non hanno rispetto di niente e nessuno”.

“Noi siamo stanchi di questo atteggiamento ma non demordiamo. Queste persone vanno individuate e multate, devono capire che Brindisi non è una discarica a cielo aperto, è una città bellissima, che merita rispetto e noi la difenderemo”.