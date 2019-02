Si apparta con una prostituta nella periferia di Lecce: brindisino multato

BRINDISI – Si era appartato con una prostituta a bordo della sua macchina, ma è scoperto stato da una pattuglia di poliziotti della locale questura. Un brindisino di 56 anni è stato multato per aver violato il regolamento della polizia urbana di Lecce. L’uomo è stato sorpreso dagli agenti in via Massaglia, nella periferia del capoluogo salentino.

Le forze dell’ordine stavano pattugliando il territorio cittadino nell’ambito dei servizi straordinari ad alto impatto effettuati con la collaborazione della polizia locale e del Reparto prevenzione crimine.