Multa tra le strisce blu al disabile che non trova stalli riservati

BRINDISI – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un lettore che solleva uno dei tanti problemi legato al piano parcheggi: la carenza di stalli per disabili in alcune zone, o l’assenza totale degli stessi. Il lettore, in mancanza di posti dedicati, ha infatti lasciato l’auto di famiglia, munita del pass disabili riconosciuto alla consorte dal Comune di residenza, nelle ordinarie strisce blu del parcheggio più vicino al luogo di lavoro della moglie, perché le disabilità a volte non consentono di percorrere a piedi lunghi percorsi.

Ed è arrivata la multa da parte degli ausiliari del traffico di Brindisi Multiservizi. Peraltro, contesta il lettore, con una copia del verbale lasciata sotto il tergicristallo quasi del tutto illeggibile. Da qui la decisione di rendere noto l’episodio affinché il Comune di Brindisi provveda ai necessari adeguamenti. La multa sarà oggetto di contestazione. Ecco il breve racconto.

“Premetto che è da oltre due anni e mezzo circa che parcheggio sulle strisce blu tratto compreso tra viale Aldo Moro e via Dalmazia di fronte all’agenzia Aci, il posto più vicino alla scuola (Marzabotto) dove mia moglie lavora ed è titolare di regolare pass per diversamente abili rilasciato dal comune di Ostuni . E ed oggi (venerdì 9 febbraio, ndr) alle 12.31 la Multiservizi mi ha multato”.

“In quel parcheggio non è presente alcuno stallo per diversamente abili. Mi chiedo, dove posso andare a parcheggiare per stare quanto più vicino al posto di lavoro di mia moglie? Io non voglio pagare la multa, anche perché mi hanno lasciato sul parabrezza un verbale che non è leggibile , riscritto in alcune parti a penna sulla mia copia, non si capisce l’importo e chi lo ha redatto”.

“La cosa più grave è che quel poco che riesco a leggere, è che non sanno nemmeno scrivere: pass invalidi con una sola esse. E mai possibile nel 2018? Vi allego foto del verbale, del pass sul parabrezza e del parcheggio”.

