Basole imbrattate: sanzionata ditta che ha montato le luminarie

SAN VITO DEI NORMANNI – Lo smontaggio non è stato fatto propriamente a regola d’arte. Per questo la polizia locale di San Vito dei Normanni diretta dal comandante Alma Passante ha sanzionato una ditta in provincia di Bari che si è occupata dell'installazione delle luminarie in occasione della festa dei santi patroni San Vito Martire e Vincenzo Ferreri, svoltasi fra il 12 e il 14 luglio.

Da quanto accertato dalla polizia locale, gli operai della ditta hanno lasciato pezzi di ferro e fascette di montaggio. Inoltre sul basolato sono stati rinvenuti residui oleosi, forse riconducibili a olio del motore.

Ai sensi dell’articolo 41 del codice della strada, dunque, è stata comminata una multa pari a 41 euro con sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. Le operazioni di smontaggio delle luminare sono tuttora in corso.

Gallery