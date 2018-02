Multiservizi e Bocche di Puglia: avviso pubblico del Comune di Brindisi

BRINDISI - Il Comune di Brindisi ha emesso un avviso pubblico per la designazione di un revisore unico per la società Brindisi Multiservizi Srl e di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente per il collegio sindacale della società partecipata Bocca di Puglia Spa.

“Tutti i candidati – si legge nel documento a firma del commissario straordinario, Santi Giuffré – saranno valutati da apposita commissione nominata dallo scrivente (lo stesso Giuffré, ndr) e composta da tre membri, che procederà, sulla base dei titoli, ad individuare gli aspiranti (in numero contenuto entro quello massimo di cinque, se disponibile), da ammettere ad una audizione pubblica”.

La fase finale verrà pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune di Brindisi, nonché “con altri mezzi”. In questo modo la cittadinanza potrà partecipare, “senza diritto di intervento, all’adizione dei candidati da parte del commissario e dei sub commissari”.

Ogni proposta di disponibilità dovrà pervenire al Comune di Brindisi – servizio Enti e società partecipate, direttamente o a mezzo di raccomandata o Pec, entro le ore 12 del 12 febbraio.