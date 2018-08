Multiservizi ed Ecotecnica ripuliscono la fontana di Tancredi

BRINDISI – Gli operatori delle ditte Brindisi Multiservizi ed Ecotecnica alle prime luci di oggi (lunedì 20 agosto) si sono messi al lavoro per la pulizia delle aree della storica fontana di Tancredi, situata in via Provinciale San Vito. La pulizia delle fontane comunali non è fra le dirette competenze di Ecotecnica, ma la ditta appaltatrice del servizio di raccolta dei rifiuti e di nettezza urbana ha programmato l’intervento odierno in sinergia con la partecipata, per restituire decoro a uno dei monumenti simbolo di Brindisi.

