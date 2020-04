Munizioni, eroina e marijuana nel comodino: denunciato un giovane

CAROVIGNO - Aveva nascosto all'interno del comodino cinque cartucce da caccia calibro 12 e un involucro in cellophane contenente 2 grammi di eroina e 0,4 grammi di marijuana. Un 29enne di origni marocchina residente a Carovigno è stato denunciato a piede libero per spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di cartucce da caccia. L'uomo nella giornata di ieri (lunedì 20 aprile) è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare dai carabinieri dell'Aliquota radiomobile della compagnia di San Vito dei Normanni. Oltre alla droga e alle munizioni, i militari hanno trovato anche materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

