Cade da una scala mentre pota un albero: muore un pensionato

TORRE SANTA SUSANNA – E’ caduto da una scala mentre effettuava lavori di potatura nel suo giardino. L’83enne Giovanni Caiulo, di Latiano, non ce l’ha fatta. Il pensionato è morto poche ore dopo il ricovero presso l’ospedale Perrino di Brindisi, a seguito dei traumi riportati. La tragedia è avvenuta in contrada Camarda, nelle campagne di Torre Santa Susanna, dove l’anziano aveva una villetta in cui trascorreva la stagione estiva insieme alla moglie.

Intorno alle ore 8 di ieri (domenica 30 giugno) era salito su una scala a forbice in alluminio per dare una sistemata alle chiome di un paio di alberi di pino. Si trovava a un’altezza di circa due metri quando ha perso l’equilibrio ed è caduto sul terreno, sbattendo con violenza la testa. L’impatto è stato rovinoso.

La consorte, subito avvedutasi dell’accaduto, ha allertato i soccorritori. Sul posto si è recata un’ambulanza con personale del 118. Le condizioni dell’81enne erano estremamente critiche. Trasportato d’urgenza presso il nosocomio brindisino, si è spento dopo due ore. I rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna.