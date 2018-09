Fuori strada in curva: muore titolare di una tipografia

TORRE SANTA SUSANNA - Un'altra tragedia della strada, questo pomeriggio, in territorio di Torre Santa Susanna, dove ha perso la vita un artigiano di 53 anni. L'incidente mortale è avvenuto attorno alle 15,30 sulla strada che collega San Cosimo a Torre Santa Susanna, all'altezza di contrada Ciculina. Solo un mezzo coinvolto, quello della vittima: Palmino Zaccaria, titolare di una nota tipografia della ciittadina.

Secondo le prime ricostruzioni delle dinamiche del sinistro, la monovolume Citroen Picasso della vittima, che viaggiava in direzione di Torre, è uscita di strada all'imbocco di una curva per cause in corso di accertamento. Dell'incidente si sono accorte alcune persone residenti nella zona, che hanno dato l'allarme.Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 assieme ad una pattuglia della Polizia locale di Torre Santa Susanna.

Ma non è stato possibile estrarre il conducente sino all'arrivo di una squadra dei vigili del fuoco, che con la loro attrezzatura hanno tagliato le lamiere ed hanno recuperato il corpo, già privo di vita, del tipografo. Sarà la Polizia locale a stilare la relazione per il magistrato di turno, una volta terminate le valutazioni sulle cause dell'incidente. Già fissati i funerali di palmino Zaccaria, per le 17 di domani sabato 22 settembre nella chiasa matrice di Torre Santa Susanna.