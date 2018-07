Muratore trovato con 15 stecche di sigarette durante perquisizione: segnalato

BRINDISI – Quindici stecche e 20 pacchetti sfusi di tabacchi lavorati esteri per un totale di 3.400 chili sono stati trovati in casa di un 50enne di Brindisi, muratore. L’uomo è stato segnalato per contrabbando aggravato di Tabacchi lavorati esteri. La scoperta è stata fatta in seguito a una perquisizione domiciliare a carico dell’uomo da parte dei carabinieri.

Un 58enne eritreo residente a Brindisi, invece, è stato denunciato per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’uomo nel corso della notte mentre girovagava a piedi per il centro storico è stato fermato e controllato, sottoposto a perquisizione personale gli sono stati rinvenuti 2 coltelli, rispettivamente uno a serramanico della lunghezza di cm 27 e l’altro da cucina di cm 22 nonché un punteruolo della lunghezza di 23 cm, il tutto sottoposto a sequestro.