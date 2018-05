Mutui, il Comune scopre economie di spesa: fondi per sport e strade

BRINDISI – Buone notizie in arrivo da Palazzo di città, dove i funzionari dei settori Lavori pubblici e Bilancio hanno scoperto che il Comune non ha speso tutte le somme ottenute dalla Cassa depositi e prestiti, ma è riuscito a risparmiare sui mutui. Economie per oltre seicentomila euro, importo destinato al finanziamento di impianti sportivi e strade, gli uni e le altre, da mettere in sicurezza.

A voler essere precisi, la disponibilità ammonta a 619.369 euro, stando ai conteggi eseguiti negli ultimi giorni, come risulta dalle ultime determine pubblicate dal Comune. Tra le priorità, l’Amministrazione ha indicato il rifacimento di piazza Coletta per 78.716,53 euro, alle quali si aggiungono 1.283,37 a titolo di risorse di parte corrente, e marciapiedi da rifare tra il Centro e i quartieri, per un totale di 147.586 euro. L’elenco degli interventi dovrebbe essere messo a punto nei prossimi giorni.

Quanto alle strutture sportive, l’Ente ha deciso di riconoscere priorità agli interventi per il centro Buscicchio, al quale è stata destinata la somma di 147.468,07 euro, e per il palazzetto intitolato a Malagoli, struttura a cui saranno indirizzati 147.387 euro.

Economie di spese pari a 147.468,07 euro sono state destinare al finanziamento dei lavori necessari al ripristino delle finiture della masseria Villanova e all’acquisto degli arredi.

La “devoluzione” degli importi è stata autorizzata dal dirigente del settore Servizi finanziari, Mirella Destino, sulla base dell’attestazione del collega dei Lavori Pubblici, Gaetano Padula.