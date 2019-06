Bottiglie d'acqua minerale esposte al sole: sequestro in un supermercato

Erano esposti direttamente ai raggi solari e quindi in cattivo stato di conservazione. Per questo i carabinieri del Nas di Taranto hanno sottoposto a sequestro due bancali contenenti bottiglie di plastica di acqua minerale naturale, all’interno di un supermercato della provincia di Brindisi. La presenza dei due bancali , è stata riscontrata nella zona deputata al carico/scarico delle merci. In particolare sono stati apposti i sigilli a 912 bottiglie di acqua da 2 litri e 624 bottiglie da 1,5 litri, per un valore totale di 1.500 euro.

Va ricordato che è penalmente sanzionata la conservazione delle bottiglie di acqua minerale in contenitori di plastica, all’aperto ed esposti al sole soprattutto nella stagione estiva per la presenza delle alte temperature.