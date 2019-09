Animali di dubbia provenienza: sequestro sanitario in un allevamento

VILLA CASTELLI - I carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Taranto nell’ambito dei servizi straordinari di verifica effettuati su scala nazionale, hanno eseguito sopralluogo all’interno di un allevamento di Villa Castelli unitamente a personale del servizio veterinario dell’Asl provinciale. Nel corso della verifica si è proceduto al sequestro sanitario di 15 capi suini in quanto privi del marchio auricolare e della certificazione attestante la provenienza. Inoltre l’azienda non era in possesso del numero di registrazione aziendale.