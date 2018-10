Nasce la pagina Facebook del Comune di Brindisi: "per informare i cittadini"

BRINDISI - Oggi, 12 ottobre, sarà online la pagina Facebook del Comune di Brindisi; uno strumento in più per il Comune per informare i cittadini e le cittadine.

Sulla pagina saranno pubblicati: campagne informative del Comune di Brindisi, foto e video inerenti eventi organizzati direttamente dal Comune, comunicati stampa delle attività del Comune che abbiano finalità istituzionali o integrino servizi di pubblica utilità o di valorizzazione del territorio. Saranno pubblicate anche note su decisioni assunte dal Comune di Brindisi in ampliamento alla trasparenza, campagne partecipate in cui l'interazione degli utenti è parte integrante del processo democratico.

In relazione alla delibera già approvata si specifica che in merito all’articolo 4 “Vigilanza e controllo” ognuno avrà diritto di intervenire ed esprimere la propria libera opinione e critica, la libertà di espressione sarà sempre tutelata, ma saranno rimossi i post e i commenti diffamatori, che mirano a offendere e/o screditare terze persone, in cui sono presenti insulto e ingiuria, turpiloquio, minacce o atteggiamenti che ledano la dignità personale, i diritti delle minoranze e dei minori, i principi di libertà ed uguaglianza. Si precisa inoltre che la creazione delle pagine sui social network non ha costi.

L'apertura della pagina sarà l'occasione per lanciare lo spot che racconta la bellezza della nostra città. Il video promozionale è stato realizzato grazie al progetto del Comune di Brindisi finanziato dal bando della Regione Puglia per la qualificazione e il potenziamento del servizio di informazione degli info point turistici dei comuni che aderiscono alla rete regionale. Il progetto ha permesso nei mesi estivi un'apertura ampia dell'info point di Palazzo Nervegna, lo svolgimento di attività di animazione nei week end con laboratori dedicati ai bambini, la realizzazione delle divise per il personale addetto al front office, nuove mappe cartacee della città.

Gallery