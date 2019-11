Nascondeva nell'armadio 41 dosi di hascisc: arrestato un 20enne

FRANCAVILLA FONTANA – Un 20enne di Francavilla Fontana, Giorgio Truppi, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Brindisi per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato con 40 grammi di hashish e 0,4 grammi di marijuana.

Il giovane, in seguito a una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di residenza, è stato trovato in possesso di 40 di grammi “hashish”, suddivisi in 41 dosi e 0,4 grammi di “marijuana”, il tutto contenuto in bustine di cellophane custodite nell’armadio nella camera da letto, nonché la somma contante 55 euro, ritenuta provento dell’attività illecita, tutto successivamente sequestrato. Su disposizione dell’Autorità giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 20enne è stato tradotto presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari.

Gallery