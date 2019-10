Nascondeva un chilo di droga nel doppiofondo di un cassetto: arrestato

PEZZE DI GRECO (Fasano) - I carabinieri della stazione di Pezze di Greco, nell’ambito di mirato servizio antidroga, hanno arrestato in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 45enne del luogo Simone Dingraudo. L’uomo, nel pomeriggio di ieri, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 962 grammi di marijuana e 101 grammi di hashish, occultate in un doppio fondo ricavato in un cassetto della camera da letto. ll 45enne, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Brindisi.

