Nascondeva in casa 228 grammi di marijuana: arrestato un brindisino

BRINDISI – Nascondeva in casa 228 grammi di marijuana, oltre alla somma di denaro di 3.300 euro, di dubbia provenienza. Massimo Blasi, 47 anni, di Brindisi, è stato arrestato in flagranza di reato dai poliziotti delle sezioni Antidroga e Omicidi della Squadra mobile di Brindisi, nell’ambito di un servizio antidroga.

L’uomo, residente al rione Commenda, nella giornata di ieri ha ricevuto la visita delle forze dell’ordine. I poliziotti hanno perquisito con cura l’’appartamento, imbattendosi in una serie di involucri di varia dimensione e peso in cui si trovava la sostanza stupefacente.

Gli agenti hanno inoltre recuperato un trita erba, un rotolo di pellicola trasparente, due bilancini di precisione, altri contenitori e la somma in contante, ritenuta provento di attività illecita.

Per questo Blasi, di concerto con il pm di turno del tribunale di Brindisi, è stato arrestato in regime di domiciliarti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.