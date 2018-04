Nascondeva quasi 900 grammi di marijuana nel ripostiglio: arrestato

BRINDISI - I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti il 36enne brindisino Massimo Ciampi del luogo.

L'uomo, nel corso di mirata perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 883 grammi di marijuana, non confezionata, occultata in una busta in plastica di colore nero posta in un vano ripostiglio, nonché un bilancino di precisione, il tutto sottoposto a sequestro. L'arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Brindisi.