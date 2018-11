Nebbia a Brindisi, disagi in aeroporto: alcuni voli dirottati, altri cancellati

BRINDISI – Disagi per i passeggeri in partenza o in arrivo nell’aeroporto di Brindisi, a causa della nebbia che ha avvolto la città nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 novembre 2018.

I voli cancellati

Da Brindisi sono stati cancellati i voli Alitalia per Roma Fiumicino delle 15.10 e per Milano Linate delle 15,20 e il volo Ryanair per Pisa delle 17,30.

I voli dirottati

Sono stati dirottati all’aeroporto di Bari i voli per Brindisi, in partenza da Roma Fiumicino delle 14,25 e da Milano Linate delle 14,35, entrambi Alitalia. Dirottati a Bari anche quelli per Torino delle 14,50 e per Pisa delle 17,05, entrambi Ryanair.

La situazione gli arrivi e delle partenze è aggiornata in tempo reale sul sito internet della società Aeroporti di puglia.