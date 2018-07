Negati i domiciliari a condannato per appropriazione indebita

OSTUNI – Il commissariato di polizia di Ostuni ha tratto in arresto su provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Taranto il 44enne Domenico Germano Moro, a suo tempo destinatario di un ordine di carcerazione in seguito a condanna definitiva a sei mesi e 20 giorni di carcere per appropriazione indebita aggravata. Il magistrato di sorveglianza aveva richiesto una informativa alla polizia giudiziaria competente sui comportamenti di Moro, per valutare se ammetterlo o meno al beneficio della detenzione domiciliare per l’espiazione della pena residua. L’esito della relazione del commissariato, che metteva in evidenza i trascorsi giudiziari dell’interessato e gli interventi nei suoi confronti da parte delle forze dell’ordine, quindi la presunta pericolosità sociale dello stesso, ha convinto il tribunale competente a disporre la traduzione in carcere di Moro.