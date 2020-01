Energia rubata per casa ed esercizio commerciale: arrestati

Mesagne: casa e negozio allacciati abusivamente alla rete elettrica

Arrestati dai carabinieri della stazione cittadina per furto aggravato continuato di energia elettrica (e rimessi in libertà per decreto del pm) due coniugi di Mesagne di 49 e 48 anni, nel corso del sopralluogo effettuato dai militari con la squadra di tecnici Enel incaricati dell’accertamento delle anomalie riscontrate. L’abitazione di famiglia, ma l’attività commerciale dei due, sono risultate infatti allacciate abusivamente alla rete. Il danno per l’Enel è stato stimato in 37mila euro.

Tuturano: 8 mesi da scontare per danneggiamenti del 2008

Dovrà scontare 8 mesi ai domiciliari, per una condanna definitiva, un 71enne di Tuturano ai quali i carabinieri della stazione dell’Arma della frazione brindisina hanno notificato l’ordine di carcerazione spiccato dal magistrato competente. Il reato di cui l’anziano è stato riconosciuto colpevole in via definitiva è quello di fraudolento danneggiamento di beni commesso nell’anno 2008 in Brindisi. Dopo le formalità di rito, il 71enne è stato ricondotto presso il proprio domicilio.