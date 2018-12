Nel circolo privato manca la tabella dei giochi proibiti, denuncia e multa

LATIANO - Denuncia e multa per il titolare di un circolo privato di Latiano, per la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti, nonché per l’utilizzo di “apparecchi da gioco” nonostante la sospensione imposta dal sindaco con specifica ordinanza del giugno 2014. Le sanzioni amministrative ammontano a 16.365 euro e si riferiscono all'“apertura di attività di somministrazione e bevande senza le prescritte autorizzazioni “, per “omessa frequentazione da parte del titolare/presidente di corsi di formazione sui rischi del gioco patologico”, e “per aver consentito l’uso, all’interno del circolo di 4 congegni video-lottery senza il prescritto titolo autorizzativo”.