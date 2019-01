Nel furgone a noleggio 55 chili di marijuana: un arresto

BRINDISI - Cinquantacinque chili di marijuana in un furgone a noleggio: la scoperta con conseguente arresto del conducente, è stata fatta dai finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Brindisi, nel corso di attività investigative disposte dal comando provinciale.

In carcere è finito un uomo di 50 anni, B.G, originario di Napoli, ma da anni residente a Monza, in Brianza. Era alla guida di un furgone tipo Mercedes Sprinter. E' stato fermato sulla strada statale 106, direzione Reggio Calabria, nei pressi di Palagiano, in provincia di Taranto. I militari hanno intimato l'alt e hanno controllato il mezzo, insospettiti dal fatto che procedesse a velocità sostenuta.

All’interno del furgone c'erano due grossi involucri contenente complessivamente 55 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo “marijuana”. La droga è stata sequestrata mentre il furgone utilizzato per il trasporto veniva riconsegnato alla società di noleggio. Da accertare se il corriere arrestato dovesse consegnare la partita di marijuana in Calabria, o se fosse invece diretto in Campania, da raggiungere seguendo la statale Basentana.