Nel mobile di casa spunta la cocaina: arrestato dai carabinieri

SAN PIETRO VERNOTICO - Un arresto per spaccio di droga a San Pietro Vernotico: l'accusa è stata mossa nei confronti di Giovanni Caputo, al termine della perquisizione domiciliare che ha portato alla scoperta di un quantitativo di cocaina e alcuni grammi di altra sostanza stupefacente. A quanto si apprende, la droga sarebbe stata trovata in un armadio dell'appartamento in uso a Caputo.

Caputo, difeso dall'avvocato Francesco Cascione del foro di Brindisi, è in attesa dell'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari. In quella sede avrà modo di fornire una spiegazione.