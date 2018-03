Nella cabina Enel trovati scooter e bauli di Poste Italiane

BRINDISI - I militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Brindisi, su segnalazione del responsabile Enel di zona sono intervenuti in via Crati, dove è presente una cabina elettrica, alla cui porta di accesso era stato applicato un lucchetto aperto lucchetto dai vigili del fuoco. All'interno sono stati trovati un motociclo Honda XL200 privo di targhe, nonché due parabrezza e due bauli con il logo di Poste Italiane. Tutto sottoposto a sequestro. Sono in corso gli accertamenti sul numero di telaio del motociclo e le verifiche concernenti i parabrezza e i bauli.

I carabinieri della stazione di Oria hanno rinvenuto il 20 marzo scorso in contrada “Gallana”, un'autovettura Suzuki Santana oggetto di furto avvenuto il 18 marzo 2018 e denunciato dal proprietario lo stesso giorno presso la stazione di Erchie. Il mezzo è stato restituito al legittimo proprietario.