Nelle marine a sud di Brindisi eventi per tutti i gusti: gli appuntamenti

SAN PIETRO VERNOTICO – Eventi per tutti i gusti nelle località balneari a sud di Brindisi: da Campo di Mare (marina di San Pietro Vernotico) a Lendinuso, passando da Torre San Gennaro (marine di Torchiarolo) divertimento garantito fino a fine agosto anche grazie alla collaborazione tra le amministrazioni comunali e gli operatori economici locali.

Per quanto riguarda Torchiarolo, infatti, lo stesso Comune a giugno scorso ha lanciato un appello sul sito internet istituzionale invitando gli interessati a trasmettere le proposte entro la fine del mese “Al fine di procedere alla definizione del calendario delle iniziative "Estate 2018"”. E così è stato, in particolare per la marina di Lendinuso hanno risposto all’appello decine di attività commerciali e associazioni proponendo eventi di ogni genere. Una formula già adottata in passato dalle precedenti amministrazioni. Anche a San Pietro Vernotico, per la realizzazione del programma, è stato tenuto conto delle proposte formulate al protocollo generale “dai soggetti interessati”.

Campo di Mare

Per San Pietro Vernotico, dopo i primi dieci giorni dedicati allo Sport, al liscio e alla solidarietà, di cui il Comune si è fatto carico delle spese per la Siae, i festeggiamenti entrano nel vivo a partire da oggi, venerdì 10 agosto. Per tre giorni (fino al 12) sul piazzale panoramico della marina si svolgerà la manifestazione “Campo di mare…in fermento”, organizzata da “Scialla restaurant” di San Pietro Vernotico. L’11 agosto, inoltre, torna l’appuntamento con il dibattito pubblico “Il sindaco incontra i cittadini”.

Lunedì 13 divertimento per i bambini con “Gioco Park”, organizzato da Altamedia Srl. Il 14, invece, andrà in scema il “Taranta night Festival” a cura del gruppo “Santu pietru cu tutte le chiai”. Di Ferragosto “Hoop’s band”, cover Pooh. Giovedì 16 appuntamento con il liscio con Beppe Junior, mentre venerdì 17 serata di musica con M.Fiorello. Si svolgerà, inoltre, una esibizione della scuola di Karate Ze-karate-do di Andrea Rizzo. Domenica 19 agosto torna a Campo di Mare la Finale regionale di “Una ragazza per il cinema”, organizzata da Altamedia Srl. Mercoledì 22 agosto “Lunga notte del basket”. Dal 9 al 22 agosto, invece, sul lungomare ci sarà l’esposizione di prodotti artigianali.

I costi

Gli eventi organizzati da Altamedia hanno prevedono una spesa di 1150 euro Iva compresa. Gli eventi del 14, 15, 16 e 17 agosto, invece hanno un costo di 750 euro da affidare al Comitato festeggiamenti “trattasi di attività svolte nel contesto di festeggiamenti della Assunzione della Santa Vergine e che riguardano le celebrazioni religiose e civili”. Inoltre è prevista una spesa di 1500 euro per “servizi tecnici di supporto, ai fini della realizzazione delle manifestazioni” a favore della ditta Mec Service di Caretto Giorgio.

L’amministrazione comunale si farà carico direttamente degli adempimenti per l’ottenimento dei necessari permessi SIAE nonché del costo dei relativi diritti Siae per un ammontare pari ad € 1.324,67”. “Per la fornitura delle locandine e delle targhe necessarie per le premiazioni che avranno svolgimento durante gli eventi in argomento sia affidata alla ditta La Tipografia di Maurizio Serinelli con un costo complessivo di € 183,00 iva compresa”.

Torre San Gennaro

Per quanto riguarda la marina di Torre San Gennaro tutti i martedì, i giovedì i sabato e la domenica si svolgono manifestazioni di danza sportiva, animazione pomeridiana a cura di Asd Marina di Torre San Gennaro. I venerdì si svolge il mercatino dell’antiquariato e artigianato. Il 19 agosto, invece, sono in programma i festeggiamenti in onore di San Gennaro.

Lendinuso

A Lendinuso, per oggi, venerdì 10 agosto è in programma una serata dance con Ciccio Riccio, piazza Vittoria. Il 12 agosto nel piazzale storico si esibirà “Renato Zero cover band”, organizzata da La Palya del Sol. Lunedì 13 agosto presso il piazzale Grande serata con Enza Pagliara e Dario Muci. Il 14 e il 15 agosto si svolgeranno i festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta. Il 18 agosto presso piazza Grande è in programma la “Festa della birra” organizzata da “La Perla nera”. Il 24 agosto, infine, serata musicale con Artpiano fashion, organizzata da Kaleddamusica, sempre in Piazza Grande.

I costi

Per gli eventi estivi l’amministrazione comunale di Torchiarolo ha deliberato un budget di 11.290 euro: il costo della Siae ammonta a 2890 euro, il costo per Drazza Service ammonta a mille euro, per Caretto Giorgio-Service 850 euro, per Sud Service mille euro. Impegnate 500 euro per Arca del Blues, mille euro per Idea di G.Ziza, 1800 euro per Enza Pagliara e Dario Muci, 500 euro per associazione culturale Kaleddamusica, 250 euro per Toda Yoya, mille euro per Asd Marina di Torre San Gennaro, 400 euro per Avis, 100 euro di spese comunali.

