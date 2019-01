Neve e viabilità a Brindisi e provincia, la mappa aggiornata

BRINDISI- Ghiaccio sulle strade e sui marciapiedi dopo la nevicata di ieri che ha regalato uno spettacolo magico a Brindisi e nei comuni della provincia, costringendo allo stesso tempo le Amministrazioni a monitorare costantemente la situazione della viabilità.

Obbligo di catene o pneumatici invernali

Durante la notte ci sono state precipitazioni nevose in alcune zone del Nord, Cisternino in particolare, e del Sud del Brindisino, Cellino San Marco. Le temperature restano rigide ovunque, ma in rialzo rispetto alle precedenti 24 ore, quando si è scesi sotto lo zero arrivando anche a meno due gradi.

Sono in azione mezzi spazzaneve e spargisale. Il servizio Viabilità della Provincia di Brindisi raccomanda la massima attenzione lungo le seguenti arterie, già monitorate nella giornata di ieri: la strada 51 Cellino San Marco – Oria fino alla rotatoria di intersezione con la strada provinciale 74 (Mesagne – San Pancrazio Salentino); la ex strada statale 605 Mesagne – San Donaci; la Sp 79 San Donaci – Brindisi nel tratto da San Donaci alla intersezione con la SP 82 (Mesagne – San Pietro Vernotico) e la sp 75 Cellino San Marco – San Donaci – San Pancrazio Salentino.

La Prefettura ribadisce che resta in vigore anche per oggi, sabato 5 gennaio, l’ordinanza di “limitazione della circolazione dei veicoli commerciali con massa superiore a 7,5, compreso il transito dei trasporti e veicoli eccezionali, sul sistema viario della provincia ( strade statali e provinciali) “. Tutti i veicoli di qualunque tipologia, non rientranti nel divieto, in transito su tutte le strade extraurbane della provincia, dovranno essere “equipaggiati con pneumatici invernali o catene a bordo”.

Brindisi.

Brindisi

A Brindisi sono percorribili tutte le strade cittadine. Dal Comune raccomandano la massima prudenza sia agli automobilisti che ai pedoni, per il rischio di possibili lastre di ghiaccio. Sacchi di sale sono stati affidati anche alla società Ecotecnica, titolare dell’appalto per la raccolta dei rifiuti. Il sindaco Riccardo Rossi ha confermato che domani mattina saranno accesi gli impianti di riscaldamento nelle scuole.

Cisternino

“Questa notte ci sono state precipitazioni nevose e stiamo monitorando la situazione dalle 4,00”, fa sapere il primo cittadino Luca Convertini. “Vista la situazione si sta provvedendo ad un ripasso con spazzaneve e spargisale nelle strade di nostra competenza e stiamo monitorando le strade provinciali in attesa di conoscere le azioni intraprese dalla provincia ed eventualmente sostituirci in caso di emergenza”.

La gravina è transitabile con catene o gomme termiche così come altre provinciali con 5/10 cm di neve.

Ostuni

Ad Ostuni città le strade sono percorribili. Non c’è neve. “Oggi non c’è il mercato settimanale del sabato, il cimitero è chiuso e stiamo intervenendo su aree quali Galante e Mezzoprete con due ruspe per ripristinare la viabilità essendosi verificatesi nevicate nella notte”, scrive il sindaco Gianfranco Coppola sulla sua pagina Facebook.

“Attenzione al ghiaccio sui marciapiedi”, aggiunge. “Anche questa emergenza è stata affrontata nel modo corretto e tempestivamente grazie all’impegno degli addetti al Servizio di Protezione Civile, Ser, Era,Croce Rossa, Vigili Urbani e soprattutto alla collaborazione dei cittadini”, tiene a sottolineare Coppola.

Mesagne

Anche a Mesagne nella giornata di oggi resta chiuso il cimitero comunale, così come restano chiuso l’asilo comunale. L’Amministrazione ha disposto la sospensione della raccolta differenziata. Il Comune, d’accordo con la società che gestisce il servizio di nettezza urbana, ha reso noto il calendario per i conferimenti: lunedì organico, mercoledì indifferenziato. La piattaforma rimarrà chiusa oggi pomeriggio e domani. Dal Palazzo sede del municipio si raccomandano pneumatici da neve o catene a bordo per percorrere le strade extraurbane.

San Pietro Vernotico e Cellino San Marco

E’ tornata a essere percorribile la strada provinciale Torchiarolo-San Pietro, così come la Torchiarolo-Lendinuso, fermo restando l’invito a prestare attenzione alla possibile formazione di ghiaccio. Situazione sotto controllo a Cellino San Marco, dove nella serata di ieri, c’è stata un’abbondante nevicata. A San Donaci, il Comune fa sapere che è sospeso per oggi il servizio di raccolta rifiuti a causa dell'impraticabilità di alcune strade.

Aeroporto e treni

Non si registrano ritardi nelle partenze e negli arrivi dei treni nel Brindisino. In aeroporto sembra essere superato il problema del ghiaccio che ieri ha reso necessario dirottare e, in alcuni casi, cancellare una serie di voli. Ma resta la polemica per la mancanza del “de-icing”, un macchinario che elimina il ghiaccio dal veicolo, in dotazione allo scalo di Bari.

