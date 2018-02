Neve in arrivo: divieto di circolazione per i mezzi pesanti nel Barese

BRINDISI - Considerando gli intensi flussi di traffico tra le due province vicine, la Preettura di Brindisi informa che "la Prefettura di Bari ha disposto il divieto di circolare (fuori dai centri abitati) nelle giornate di lunedì 26 e martedì 27 febbraio ai veicoli ed a complessi di veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate, in relazione a previste precipitazioni nevose nel territorio della Città Metropolitana di Bari. Si invita pertanto tale categoria di utenti della strada ad attenersi alle disposizioni impartite". Dal divieto sono esclusi i mezzi utilizzati per la raccolta ed il conferimento della nettezza urbana. In base all’evolversi dei bollettini meteorologici, aggiunge la Prefettura di Brindisi, "sarà valutata l’opportunità di adottare provvedimenti a tutela della sicurezza della viabilità anche in questo territorio".