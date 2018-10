"No riduzione Camere di Commercio", depositata proposta di legge

BRINDISI - “Oggi abbiamo depositato una proposta di legge per bloccare la riduzione delle Camere di Commercio da 105 a 60, come previsto dalla Legge Madia del 2015. Questi accorpamenti arbitrari sono stati oggetto di ricorsi delle Regioni alla Corte Costituzionale, per violazione del principio di leale collaborazione in una materia dove era prevista la competenza concorrente tra Stato e Regioni”. Lo dicono, in una nota congiunta, i deputati di Forza Italia Raffaele Nevi e Mauro D’Attis.

“Nella passata legislatura - aggiungono - Forza Italia ha più volte rimarcato che la riduzione degli Uffici territoriali dello Stato avrebbe creato maggiori oneri a cittadini e imprese a fronte di risparmi risibili per lo Stato. Nel caso delle Camere di Commercio il danno al tessuto imprenditoriale dei nostri territori è rilevante e il risparmio è zero. Per questo la nostra proposta sovverte l’impostazione dei Governi di centrosinistra: si prevede che saranno le Regioni, insieme alle organizzazioni imprenditoriali a stabilire il numero di Camere di commercio necessarie al proprio territorio, con i limiti di almeno 40.000 imprese iscritte e della rigorosa sostenibilità economica, fatte salve le deroghe per le aree montane o insulari”.

“Anche colleghi oggi in maggioranza, ma con i quali abbiamo condiviso le battaglie contro la Legge Madia, hanno presentato un provvedimento che va in questa direzione. La speranza che nutriamo è che la maggioranza e il Governo fermino l’attuazione di quella legge e costruiscano un apparato normativo più rispondente alle esigenze del nostro paese ritornando, senza indugio, a un disegno federalista che punti sulla efficienza ed economicità dei servizi alle imprese senza smantellare un presidio utile alle imprese stesse”, concludono i deputati azzurri.