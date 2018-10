Noleggia una Peugeot 208 e non la restituisce: denunciato

BRINDISI - Denunciato per appropriazione indebita per non aver restituito l'auto presa a noleggio. La segnalazione è partita dal dipendente di una società di noleggio dopo aver provato a mettersi in contatto con il cliente, alla scadenza del periodo pattuito.

L'auto, una Peugeot 208, è stata trovata dagli agenti delle Volanti, in via Majorana a Brindisi. Il cliente, dopo aver appreso che nelle vicinanze dell’auto ancora in suo possesso si trovavano gli agenti, ha spento il telefonino sperando di non essere più rintracciato.