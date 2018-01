Non restituisce il veicolo elettrico noleggiato e viene denunciato

OSTUNI - Il noleggio era per sette giorni, non per otto mesi, ma il quadriciclo Twizy, affittato ad aprile da una società di Ostuni ad un 30enne del luogo, non è mai tornato indiestro. Da qui una querela presentata ai carabinieri della Città Bianca dal proprietario del veicolo. E i militari, al termine degli accertamenti nevessari per verificare quanto esposto dalla parte lesa, hanno denunciato a piede libero A.C. per appropriazione indebita.