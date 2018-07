Non c'è il traghetto per Corfù: centinaia di passeggeri bloccati a Costa Morena

Articolo in aggiornamento continuo

BRINDISI – Nessun intoppo dal Canada a Brindisi e poi a Brindisi non c’è il traghetto per la Grecia. Vacanze al momento rimandate, ma si teme che possano addirittura saltare, per centinaia di passeggeri che alle 20 di sabato 14 luglio dovevano prendere il traghetto Prince della Europeanseaways per Corfù, l’isola greca più gettonata per la vacanze estive.

Tra i passeggeri anche una famiglia del Canada che, come dicevamo, ha viaggiato fino al capoluogo brindisino senza intoppi. Ma ci sono anche decine di brindisini e vacanzieri italiani ed europei. Hanno trascorso la notte in bianco, alcuni accampati in tenda nel terminal di Costa Morena Est, altri che viaggiavano con bambini al seguito, hanno dovuto cercare un hotel all’una della notte quando hanno avuto la conferma che il traghetto non avrebbe salpato alla volta di Corfù. Perché non c’era. Da quanto è stato spiegato è bloccato a Igoumenitsa.

Rabbia tra i passeggeri per i disagi patiti, per le vacanze ritardate, per la mancanza di organizzazione. Alle prime ore del giorno di oggi, domenica 15 luglio, dopo una notte quasi in bianco, erano tutti in fila alla biglietteria per cercare di capire il da farsi. C'è anche il problema del ritorno, anch'esso già programmato e pagato. Intorno alle 9 si è presentato un addetto dell'agenzia assicurando che alle 10 avrebbero ricevuto i biglietti per prendere un traghetto della compagnia Grimaldi.

