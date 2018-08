“Non fiatare e lascia il furgone”: ambulante minacciato con la pistola mette in fuga due banditi

CAROVIGNO – “Stai zitto, non fiatare, lascia il furgone e scendi”: in due, armati di pistola, hanno minacciato un ambulante sorpreso nel sonno in attesa del mercato. Il commerciante ha opposto resistenza ed è riuscito a mettere in fuga i giovani.

E’ successo nella notte tra lunedì e martedì a Carovigno, in via Ostuni. Qui, stando alla denuncia raccolta dai carabinieri della stazione di Carovigno, un ambulante che stava riposando nel mezzo, è stato svegliato attorno alle 3 da due persone. Due giovani, uno dei quali impugnava una pistola e mostrando l’arma questi gli ha intimato di scendere dal mezzo e di far presto.

Il commerciante non ha ceduto alla richiesta. Probabilmente avrà aperto lo sportello colpendo i banditi, aspetto che non è ancora stato chiarito. Fatto sta che i due, a quel punto, hanno desistito e si sono dati alla fuga a piedi. Un primo identikit sarebbe già disponibile.