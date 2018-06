Non gli servono da bere: minaccia il barista e lancia le sedie in aria

ERCHIE –Avrebbe minacciato il gestore di un bar e lanciato le sedie in aria, sol perché non gli era stata somministrata una bevanda alcolica. Il 59enne Domenico Carrozzo, di Erchie, adesso deve rispondere dei reati di tentata estorsione, danneggiamento aggravato e porto abusivo di strumento atto ad offendere. L’uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi, al culmine delle indagini condotte dai carabinieri della locale stazione.

I fatti risalgono alla notte di venerdì 15 giugno, nei pressi di un bar di Erchie Erchie. Nella circostanza, Carozzo, furente ed in evidente stato di ubriachezza, sulla base di quanto appurato dagli inquirenti, avrebbe minacciato il gestore dell’attività di importunare gli avventori del suo locale se non gli avesse consegnato una bevanda alcolica che non aveva assolutamente intenzione di pagare.

Alla richiesta il gestore avrebbe opposto un netto rifiuto e l’ubriaco visibilmente alterato lo ha offeso con frasi ingiuriose. Uscito dal locale avrebbe altresì lanciato le sedie per aria, costringendo il proprietario dell’attività a chiudere anzitempo il locale e ad andare via per paura di essere aggredito.

Intervenuti subito sul posto, i militari hanno ricostruito la vicenda e si sono recati presso l’abitazione dell’indagato, rinvenendogli nella tasca dei pantaloni un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 20 centimetri. Gli ulteriori particolari in merito alla vicenda sono stati acquisiti da testimoni che hanno riferito come il 59enne anche nei mesi precedenti avesse attuato una serie di condotte violente e aggressive ai danni di diversi avventori e titolari di locali di Erchie, manifestando nel contempo allusioni di avere sempre nella disponibilità un’arma bianca pronta all’uso perché sistematicamente portata al seguito. L’arrestato dopo l’espletamento delle formalità, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto nella casa circondariale di Brindisi.