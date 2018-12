Non ottempera al sostentamento economico del nucleo familiare: denunciato

TORRE SANTA SUSANNA - I carabinieri della stazione di Torre Santa Susanna hanno denunciato un 38enne residente a Latiano, per violazione degli obblighi di assistenza familiare. L’uomo, separato da giugno scorso, non ha ottemperato al sostentamento economico del nucleo familiare composto dall’ex moglie e da due figli minori, come disposto dal Tribunale di Brindisi. E' stata la ex, una 40enne del posto, a a sporgere denuncia.