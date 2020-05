Non si ferma all’alt dei carabinieri: rintracciato poco dopo e denunciato

SAN PANCRAZIO SALENTINO - I carabinieri della stazione di San Pancrazio Salentino hanno denunciato un 32enne del luogo, per resistenza a pubblico ufficiale, e segnalato all’autorità amministrativa per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo, nella mattinata di ieri, alla guida della propria auto, non si è fermato all’Alt impostogli da una pattuglia, facendo perdere le proprie tracce. Successivamente, rintracciato presso la propria abitazione, è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare e trovato in possesso di grammi 5 di hashish, occultati nel comodino della camera da letto, sottoposti a sequestro.