Non si fa trovare in casa durante un controllo: arrestato per evasione

CELLINO SAN MARCO – Non è stato trovato in casa, nel corso di un controllo. I carabinieri della stazione di Cellino San Marco hanno arrestato in flagranza di reato, per il reato di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale, il 45enne Marco Ferrulli, originario di Catania e residente a Cellino San Marco.

L’uomo è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica Sscurezza con obbligo di soggiorno dal 26 settembre 2018. Arrestato ed espletate le formalità di rito è stato condotto nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Ferulli nello scorso mese di marzo era stato sorpreso, nel corso di una perquisizione domiciliare, con un foglio accartocciato di carta scottex, 17 dosi confezionate con cellophane, per un totale di 5,25 grammi di cocaina. Lo stupefacente era stato collocato dall’indagato sul cornicione del camino. Inoltre, i militari hanno rinvenuto nel cassetto di un comodino in camera da letto un bilancino di precisione e all'interno di un barattolo metallico in un pensile della cucina la somma contante di 240 euro, in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell'attività illecita, il tutto sottoposto a sequestro. A seguito dell’arresto del marzo scorso è stato condotto nel carcere di Brindisi.