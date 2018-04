Non si ferma all'alt e si schianta contro un muro: era sotto effetto di droga

FRANCAVILLA FONTANA - Non si è fermato all’alt e dopo una fuga di un chilometro si è schiantato contro il muro di un’abitazione. E’ stato denunciato, per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il protagonista di un inseguimento avvenuto ieri pomeriggio (27 aprile) a Francavilla Fontana. Si tratta del 24enne G.F., del posto.

Il giovane, in via Aldo Moro, alla guida del suo ciclomotore Piaggio, senza casco protettivo, non si è fermato all’alt imposto dalla pattuglia, dandosi alla fuga per circa un chilometro, lungo le vie cittadine, imboccando anche strade in controsenso, perdendo poi il controllo del mezzo e terminando la corsa contro un muro di un'abitazione.

Nella circostanza, il 24enne è risultato alla guida del ciclomotore sprovvisto di assicurazione nonché senza patente di guida poiché mai conseguita. Condotto nel Pronto soccorso dellospedale Camberlingo, è stato sottoposto ad esami dai quali sono emerse varie lesioni giudicate guaribili con una prognosi di 20 giorni. Gli accertamenti tossicologici hanno evidenziato la positività agli stupefacenti. Il ciclomotore è stato sottoposto a sequestro.