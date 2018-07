Non si ferma all'Alt, fugge e lancia mezzo chilo di cocaina dal finestrino

BRINDISI – Non si ferma all’Alt dei carabinieri, viene ingaggiato un inseguimento e durante la fuga lancia cocaina dal finestrino. Un 33enne originaio della provincia di Torino ma residente a Torchiarolo, Maurizio Lasalvia è stato arrestato dai carabinieri del Norm di Brindisi e dai colleghi dell’Api (Aliquota di primo intervento) per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I fatti si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 6 luglio: i militari stavano effettuando un posto di controllo sulla Sp81 in località Cerano quando si sono imbattuti in una sulla SP 81 in località Cerano, l’uomo alla guida di una “Jeep Compass” che non si è fermata all’Alt. L’auto è intestata alla convivente dell’arrestato. Il conducente ha accelerato repentinamente tentando di sottrarsi al controllo mettendo a rischio l’incolumità dei militari presenti che hanno rischiato di essere investiti.

È iniziato pertanto un inseguimento e il fuggitivo è stato raggiunto dagli operanti e bloccato. Durante la fuga l’uomo ha lanciato dal finestrino un involucro in cellophane, successivamente recuperato, contenente 505 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione personale gli è stata rinvenuta la somma contante sottoposta a sequestro di 300 euro in banconote di piccolo taglio provento dell’attività di spaccio. L’arrestato espletate le formalità di rito è stato condotto nel carcere di Brindisi. È stato anche denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

