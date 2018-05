Non versa assegno di mantenimento della ex e del figlio: denunciato

SAN DONACI – Non avrebbe corrisposto l’assegno per il mantenimento della ex moglie e del figlio minore, come disposto dalla sentenza di separazione. Per questo un 45enne di San Donaci è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della locale stazione. Gli accertamenti effettuati dai militari sono scaturiti da una querela sporta dalla stessa ex.