Non versa l’assegno di mantenimento ai due figli minori: denunciato

SAN DONACI - I carabinieri della stazione di San Donaci hanno denunciato un 37enne di Mesagne per mancata esecuzione dolosa di un provvedimento emesso dal giudice.

In particolare, a conclusione degli accertamenti scaturiti dalla querela presentata dalla ex convivente, è stato accertato che l’uomo ha omesso di versare l’assegno di mantenimento ai due figli minori nell’arco temporale da febbraio a dicembre 2019, come disposto dal Tribunale di Brindisi.