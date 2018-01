Non versa l'assegno a figli ed ex moglie: denunciato anche per truffa

LATIANO - Denunciato per non aver corrisposto all'ex moglie e ai tre figli, minori, l'assegno mensile pari a 650 euro stabilito dal Tribunale di Brindisi: un uomo di 40 anni di Latiano è accusato di mancata esecuzione dolosa di provvedimento, nonché di truffa e appropriazione indebita, perché avrebbe dichiarato falsamente di avere a proprio carico la prole, percependo indebitamento il relativo assegno familiare nella propria busta paga. La sentenza del Tribunale di Brindisi, per gli obblighi di mantenimento, è stata pronunciata il 10 ottobre 2016.