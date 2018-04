Almiento: "Alla Stp riconfermato un progetto di buona politica"

BRINDISI - Non viene presentato come una replica, dato il ruolo istituzionale dell'interessato, ma arriva il giorno dopo l'accusa mossa da Alternativa Popolare-Udc. che parlava di operazione pilotata dal Pd, il comunicato del presidente della Stp appena riconfermatio nella carica dai soci della società di trasporto pubblico di Brindisi, Rosario Almiento, che non fa cenno alla polemica.

"Il recente rinnovo del CdA di Stp Brindisi, che ho l’onere e l’onore di presiedere per un nuovo mandato triennale, è frutto di un proficuo accordo raggiunto dalle forze politiche che governano la Provincia con il supporto del commissario prefetto Giuffrè, con il chiaro obiettivo di dare continuità ad un progetto esemplare di buona politica e di ottima gestione di un patrimonio pubblico importante come l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Brindisi ed in Provincia, scrive Almiento.

"Proprio per questo gli enti soci, dopo aver riconosciuto il grande lavoro svolto dal CdA uscente e dai consiglieri dott.ssa Maria Cristina Ferri e avv. Massimiliano Guadalupi, due giovani professionisti brindisini che hanno dimostrato di saper svolgere il compito a cui erano stati chiamati nell'esclusivo interesse pubblico e aziendale, hanno ritenuto di dover assicurare continuità gestionale confermandomi nel mio ruolo, e affiancando due nuove figure scelte per il loro alto profilo professionale e morale, l’avv. Maria Rosaria Ghionda e l’avv. Donato Manelli che garantiranno, oltre alla loro indubbia competenza, anche una equa ripartizione geografica dell'organo amministrativo atteso che, se il capoluogo esprime la presidenza, le città di Ostuni e Francavilla Fontana in cui pure la STP svolge il servizio urbano sono egregiamente rappresentate".

"Desidero ringraziare il collega presidente (facente funizoni, della provincia, ndr) avv. Domenico Tanzarella per la visione comune dell'impegno pubblico e per il riconoscimento di un lavoro che, tra i pochi in Puglia e forse al Sud Italia, ha consentito ad Stp di collocarsi ai massimi livelli tra le aziende di Tpl. Sono certo che con queste premesse, con l’apporto delle professionalità dei colleghi del nuovo CdA e con una sempre più fattiva collaborazione con management e maestranze aziendali, sapremo conseguire nuovi traguardi, nell’interesse esclusivo di una sana gestione e di un servizio di trasporto ancor più all’altezza delle aspettative dei cittadini", conclude il riconfermato presidente dell'azienda.