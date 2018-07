Notte bianca dei bambini a Mesagne: magia e divertimento

MESAGNE - Notte bianca dei bambini a Mesagne, venerdì 3 agosto, a partire dalle 21: magia e gonfiabili nel parco urbano Potì. La manifestazione, targata Lab Communications Eventi di Fasano, prevede spettacoli di animazione e giocoleria. Si potrà scorrazzare tra i gonfiabili allestiti per l’occasione, in compagnia di note mascotte e di simpatici clown, in un’atmosfera variopinta e colorata da bolle giganti, giocolieri e dal truccabimbi.

Tra le novità speciali della serata spiccano le acrobatiche giocate del soccer freestyle, caratterizzato dalle personali danze di protagonisti capaci di esibirsi con inediti calci al pallone. Insomma non mancherà davvero nulla e, tra le molteplici esperienze garantite ed altrettante sorprese pronte ad essere svelate, per i giovanissimi spettatori la ciliegina sulla torta non potrà che essere il Gran Galà di magia con Mister Jack e A.B.A. The Illusionist!

L’evento è promosso e patrocinato dal Comune di Mesagne e rientra nel cartellone degli eventi di “Mesagne Estate 2018”

Gallery