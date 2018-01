Notte di Capodanno con incendio auto: a fuoco Ford parcheggiata su scivolo per disabili

BRINDISI – E anche la notte di Capodanno i vigili del fuoco del comando provinciale di Brindisi sono stati impegnati in un intervento di spegnimento di auto in fiamme. Pochissimi minuti dopo la mezzanotte, mentre la città festeggiava l’arrivo del nuovo anno, una chiamata al 115 ha annunciato la presenza di un rogo su un’auto parcheggiata in corte Cappuccini proprio a ridosso di uno scivolo destinato ai diversamente abili. Si tratta di una Ford C-Max di proprietà di un 55enne che vive un'altra zona della città. Le fiamme sono state spente nel giro di pochissimi minuti, probabilmente sono state provocate dall'esplosione di un petardo, ma si tratta solo di un'ipotesi iniziale. Danneggiata lievemente anche una Opel Meriva parcheggiata nelle vicinanze di proprietà di un residente di Corte Cappuccini. Sul posto anche la polizia.