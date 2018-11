Notte di fuoco a Brindisi e provincia: incendiata anche l'auto di un giornalista

BRINDISI – Notte di fuoco nel Brindisino, dove sono state incendiate tre auto nell’arco di quattro ore. Distrutta dalle fiamme anche la Volvo di un giornalista di Torre Santa Susanna.

Il primo intervento dei vigili del fuoco è stato a Ostuni in corso Mazzini, attorno alla mezzanotte: i pompieri hanno lavorato per spegnere il rogo che aveva avvolto una Mercedes. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del commissariato della Città bianca ai quali è spettato il compito di contattare il proprietario.

Alle 3, auto in fiamme a Brindisi, in via Oberdan, quartiere Sant’Angelo: Mercedes in fiamme anche in questo caso. E carabinieri sul posto.

Verso le 4,30 il terzo incendio: le fiamme hanno avvolto una Volvo V60 parcheggiata in via Mercadante, a Torre Santa Susanna. L’auto è risultata in uso a uno dei collaboratori storici di una testata giornalistica locale, volto molto conosciuto anche per la passione per la musica. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione.

In tutti e tre i casi, gli investigatori stanno verificando se nelle zone in cui sono avvenuti gli incendi ci sia la disponibilità di telecamere funzionanti.