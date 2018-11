Nuova allerta delle Protezione civile: il maltempo non allenta la presa

BRINDISI - La morsa del maltempo non si attenua. Nel pomeriggio odierno la Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla, criticità ordinaria, per le prime ore di domani (lunedì 5 novembre) e per le successive 18 ore. In questo arco temporale si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale con quantitativi generalmente moderati. Si prevedono inoltre venti localmente forti.

Il servizio di protezione civile comunale diretto dall’ingegnere Giuseppe Augusto segue l'evolversi della situazione in costante contatto con il dipartimento nazionale e con la Regione Puglia. Si raccomanda di consultare al sito http://www.comune.brindisi.it/brindisi/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/93 le norme di comportamento.